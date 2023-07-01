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"Шахтер" официально отправил Йовичевича в отставку: он оформил титул УПЛ

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Киев, Суббота 01 июля 2023 17:00
"Шахтер" официально отправил Йовичевича в отставку: он оформил титул УПЛ Фото: "Золото" Премьер-лиги не спасло Игора Йовичевича (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Руководство донецкого "Шахтера" решилось уволить Игора Йовичевича с должности главного тренера команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Хорватский специалист остался без работы. Во главе "горняков" он отработал только сезон.

Йовичевич возглавил "Шахтер" в июле прошлого года. Перед стартом сезона 2022/23 он фактически собрал новую команду после потери звездных легионеров. Подопечные балканца неплохо выступили на групповом этапе Лиги чемпионов, а в Лиге Европы дошли до 1/8 финала.

Главным успехом "горняков" стали золотые медали украинской Премьер-лиги. Ребята Йовичевича набрали 72 очка и досрочно гарантировали себе титул. За весь чемпионат "Шахтер" потерпел всего два поражения.

Слухи об отставке 49-летнего хорвата появились на финише сезона. Разные инсайдеры намекали на недовольство президента клуба Рината Ахметова игровым рисунком команды. Главный претендент на вакантную должность – Патрик ван Леувен из луганской "Зари".

Кто такой Игор Йовичевич

Уроженец Загреба, воспитанник местного "Динамо". В 17 лет подписал контракт с мадридским "Реалом" по рекомендации Висенте дель Боске.

Выступал за резервную команду Королевского клуба – "Кастилью". Пробиться в основу "сливочных" помешали тяжелые травмы. В середине 90-х перенес несколько операций на крестообразных связях колена. Немного поиграл за родное "Динамо", японскую "Йокогаму", бразильский "Гуарани", китайские клубы и львовские "Карпаты".

Оттуда же начал карьеру тренера. В рядах "зелено-белых" прошел путь от детско-юношеской академии до должности и. о. главного тренера первой команды "Карпат". Затем тренировал словенский "Целе", дубль и основу загребского "Динамо" и "Днепр-1".

К слову, ранее оценили шансы Реброва и других возглавить "Динамо" вместо Луческу.

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