"Шахтер" официально отправил Йовичевича в отставку: он оформил титул УПЛ
Руководство донецкого "Шахтера" решилось уволить Игора Йовичевича с должности главного тренера команды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Хорватский специалист остался без работы. Во главе "горняков" он отработал только сезон.
Йовичевич возглавил "Шахтер" в июле прошлого года. Перед стартом сезона 2022/23 он фактически собрал новую команду после потери звездных легионеров. Подопечные балканца неплохо выступили на групповом этапе Лиги чемпионов, а в Лиге Европы дошли до 1/8 финала.
Главным успехом "горняков" стали золотые медали украинской Премьер-лиги. Ребята Йовичевича набрали 72 очка и досрочно гарантировали себе титул. За весь чемпионат "Шахтер" потерпел всего два поражения.
Слухи об отставке 49-летнего хорвата появились на финише сезона. Разные инсайдеры намекали на недовольство президента клуба Рината Ахметова игровым рисунком команды. Главный претендент на вакантную должность – Патрик ван Леувен из луганской "Зари".
Кто такой Игор Йовичевич
Уроженец Загреба, воспитанник местного "Динамо". В 17 лет подписал контракт с мадридским "Реалом" по рекомендации Висенте дель Боске.
Выступал за резервную команду Королевского клуба – "Кастилью". Пробиться в основу "сливочных" помешали тяжелые травмы. В середине 90-х перенес несколько операций на крестообразных связях колена. Немного поиграл за родное "Динамо", японскую "Йокогаму", бразильский "Гуарани", китайские клубы и львовские "Карпаты".
Оттуда же начал карьеру тренера. В рядах "зелено-белых" прошел путь от детско-юношеской академии до должности и. о. главного тренера первой команды "Карпат". Затем тренировал словенский "Целе", дубль и основу загребского "Динамо" и "Днепр-1".
К слову, ранее оценили шансы Реброва и других возглавить "Динамо" вместо Луческу.
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