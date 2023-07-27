"Шахтар" обрав нову країну для виступів у Лізі чемпіонів: перемовини тривають

Менеджмент донецького "Шахтаря" веде переговори щодо проведення домашніх матчів єврокубків на території Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.com.
"Гірники" в прийдешньому сезоні прагнуть змінити домівку в єврокубках. Торік чемпіон України приймав суперників на Стадіоні Війська Польського у Варшаві.
Новий фаворит керівництва "Шахтаря" – німецький Гамбург. "Гірники" домовляються про оренду найбільшої арени портового міста. "Фолькспаркштадіон" належить занепалому гранду "Гамбургу" та може вмістити 51500 глядачів на матчах єврокубків.
У сезоні 2023/24 "Шахтар" виступатиме на груповому етапі Ліги чемпіонів. "Гірники" гарантовано зіграють 3 домашні поєдинки в єврокубках. Для продовження боротьби за трофеї навесні команда Патріка ван Леувена зобов'язана фінішувати не нижче третього місця в квартеті.
Збудована в 1951-1953 рр. арена. Реконструкція, що коштувала орієнтовно 100 млн євро, відбулася в 1998 році.
Стадіон прийняв 5 матчів ЧС-2006. Зокрема, там двічі грала збірна України. "Синьо-жовті" спершу розгромили Саудівську Аравію (4:0) на груповому етапі, а потім поступилися збірній Італії (0:3) в чвертьфіналі Мундіалю.
У 2009 році поруч зі стадіоном відкрили спеціальне кладовище на 500 місць. Там уболівальники "Гамбурга" можуть придбати ділянку для поховання, щоб навіть після смерті бути поруч із улюбленою командою.
До слова, раніше УЄФА відреагував на участь команд із Криму в російській Другій лізі.
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