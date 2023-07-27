"Шахтер" выбрал новую страну для выступлений в Лиге чемпионов: переговоры продолжаются

"Горняки" в грядущем сезоне стремятся сменить дом в еврокубках. В прошлом году чемпион Украины принимал соперников на Стадионе Войска Польского в Варшаве.

Новый фаворит руководства "Шахтера" – немецкий Гамбург. "Горняки" договариваются об аренде крупнейшей арены портового города. "Фолькспаркштадион" принадлежит падшему гранду "Гамбурга" и может вместить 51 500 зрителей на матчах еврокубков.

В сезоне 2023/24 "Шахтер" будет выступать на групповом этапе Лиги чемпионов. "Горняки" гарантированно сыграют 3 домашних поединка в еврокубках. Для продолжения борьбы за трофеи весной команда Патрика ван Леувена обязана финишировать не ниже третьего места в квартете.

Что известно о "Фолькспаркштадионе"

Построенная в 1951–1953 гг. арена. Реконструкция, стоившая ориентировочно 100 млн евро, состоялась в 1998 году.

Стадион принял 5 матчей ЧМ-2006. В частности, там дважды играла сборная Украины. "Сине-желтые" сначала разгромили Саудовскую Аравию (4:0) на групповом этапе, а затем уступили сборной Италии (0:3) в четвертьфинале Мундиаля.

В 2009 году рядом со стадионом открыли специальное кладбище на 500 мест. Там болельщики "Гамбурга" могут приобрести участок для захоронения, чтобы даже после смерти быть рядом с любимой командой.