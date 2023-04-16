"Шахтар" обіграв "Львів" і закріпився в лідерах УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 21-й тур

"Шахтар" – "Львів" – 2:0

Голи: Бондаренко, 7, 75

"Гірники" прогнозовано захопили ініціативу з перших хвилин. Підопічні Ігора Йовічевіча почали пошук слабких місць в обороні "містян" і змусили гостей помилитися на 7-й хвилині. Судаков подав кутовий на Ракицького, який продовжив навіс на дальню, де Бондаренко випередив оборонця і відправив м'яч у сітку.

"Львів" фактично почав грати після пропущеного м'яча. Першим нагоду забити створив Богунов. Вінгер "містян" зумів пробити з-під Ракицького, але Трубін упіймав м'яч. У відповідь "Шахтар" провів серію атак. На ударних позиціях опинялися різні виконавці – Гочолейшвілі, Келсі, Сікан, та щоразу їм бракувало влучності.

А на старті другої половини Судаков із перспективного штрафного пробив під поперечину – Рибка в ефектному стрибку перевів м'яч на кутовий. Та далі "гірники" не форсували події та спокійно взялися контролювати ситуацію у центрі поля. Попереду ж можна пригадати хіба удар Ракицького в кут, із яким упорався кіпер.

Як наслідок, львів'яни стали сміливішими та пішли вперед. Ось небезпечний простріл Мишенка перевав оборонець. Дитятьєв же головою пробив поруч зі стійкою після подачі кутового. А далі "Шахтар" підтвердив давню футбольну істину про "не забиваєш ти...".

На 75-й хвилині "гірники" організували атаку через лівий фланг. Михайліченко опинився з м'ячем біля лінії поля та виконав парашут на дальній кут воротарського. Туди влетів Бондаренко та головою спрямував м'яч у протихід голкіперу, встановивши підсумковий результат.

Завдяки перемозі "Шахтар" збільшив відрив нагорі УПЛ. Команда Йовічевіча набрали 52 очки (21 матч). "Дніпро-1", який залишився другим, має в активі 45 пунктів (20 поєдинків). Третьою іде луганська "Зоря" – 43 (21).