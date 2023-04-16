"Шахтер" обыграл "Львов" и закрепился в лидерах УПЛ

Украина, Премьер-лига, 21-й тур

"Шахтер" – "Львов" – 2:0

Голы: Бондаренко, 7, 75

"Горняки" прогнозируемо захватили инициативу с первых минут. Подопечные Игора Йовичевича начали поиск слабых мест в обороне "горожан" и заставили гостей ошибиться на 7-й минуте. Судаков подал угловой на Ракицкого, тот продлил навес на дальнюю, где Бондаренко опередил защитника и отправил мяч в сетку.

"Львов" фактически начал играть после пропущенного мяча. Первым возможность забить создал Богунов. Вингер "горожан" сумел пробить из-под Ракицкого, но Трубин поймал мяч. В ответ "Шахтер" провел серию атак. На ударных позициях оказывались разные исполнители – Гочолейшвили, Келси, Сикан, но каждый раз им не хватало точности.

А на старте второй половины Судаков с перспективного штрафного пробил под перекладину – Рыбка в эффектном прыжке перевел мяч на угловой. Но дальше "горняки" не форсировали события и спокойно принялись контролировать ситуацию в центре поля. Впереди можно вспомнить разве удар Ракицкого в угол, с которым справился кипер.

Как следствие, львовяне стали смелее и пошли вперед. Вот опасный прострел Мышенко прервал защитник. Дитятьев же головой пробил рядом со штангой после подачи углового. А дальше "Шахтер" подтвердил давнюю футбольную истину о "не забиваешь ты...".

На 75-й минуте "горняки" организовали атаку через левый фланг. Михайличенко оказался с мячом у лицевой линии и выполнил парашют на дальний угол вратарского. Туда влетел Бондаренко и головой направил мяч в противоход голкиперу, установив окончательный результат.

Благодаря победе "Шахтер" увеличил отрыв наверху УПЛ. Команда Йовичевича набрала 52 очка (21 матч). "Днепр-1", оставшийся вторым, имеет в активе 45 пунктов (20 поединков). Третьей идет луганская "Заря" – 43 (21).