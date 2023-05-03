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"Шахтар" мінімально здолав "Минай" на старті туру УПЛ

Фото: Мар'ян Швед записав до свого активу асист (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Непростою перемогою донецького "Шахтаря" над закарпатським "Минаєм" розпочався 24-й тур української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 24-й тур

"Шахтар" – "Минай" – 1:0

Гол: Траоре, 12

"Гірники" з перших хвилин захопили ініціативу. Після кількох невдалих спроб організувати небезпеки номінальні господарі повели в рахунку на 12-й хвилині. Це Траоре після передачі Шведа вийшов на ударну позицію під гострим кутом і потужно пробив у ближній.

Гол не припинив активність "Шахтаря" біля воріт закарпатців. Щоправда, до справді серйозних моментів справа доходила нечасто. У середині першої половини метрів із 20-ти перевірив на міцність стійку Судаков. А перед перервою потужний удар Бондаренка після передачі Матвієнка парирував Бандура.

Зате неймовірно суперечливий епізод стався в останній атаці "Миная" у першому таймі. Після пострілу Немчанінова м'яч влучив у поперечину, приземлився за лінією воріт і вилетів у поле. Суддівська бригада, однак, взяття воріт не зафіксувала, а системи VAR на матчі не було.

На старті другої 45-хвилинки "Шахтар" спробував зняти всі запитання щодо переможця. Проте, Бандура ногою відбив удар Зубкова з меж штрафного. Згодом кіпер закарпатців перевів на кутовий і постріл Судакова з лінії карної зони.

Новий спалах активності обох команд припав на фінальні 10+ хвилин. У складі "гірників" могли забивати ті ж Бондаренко (неакцентований удар) та Судаков (мимо), а на постріл Матвієнка зреагував Бандура. Натомість Гечеву на 90-й хвилині забракло техніки, щоб перекинути Трубіна після помилки...

Зрештою, "Шахтар" здобув мінімальну перемогу в передмісті Ужгорода. Тепер в активі донеччан 56 очок і лідерська позиція в лізі. "Минай" набрав 23 пункти та йде на 13-й сходинці.

До слова, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера 23-го туру першості.

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