"Шахтер" минимально одолел "Минай" на старте тура УПЛ

Украина, Премьер-лига, 24-й тур

"Шахтер" – "Минай" – 1:0

Гол: Траоре, 12

"Горняки" с первых минут захватили инициативу. После нескольких неудачных попыток организовать опасность, номинальные хозяева повели в счете на 12-й минуте. Это Траоре после передачи Шведа вышел на ударную позицию под острым углом и пробил в ближний.

Гол не прекратил активность "Шахтера" у ворот закарпатцев. Правда, до действительно серьезных моментов дело доходило нечасто. В середине первой половины метров с 20-ти проверил на прочность штангу Судаков. А перед перерывом мощный удар Бондаренко после передачи Матвиенко парировал Бандура.

Зато невероятно противоречивый эпизод произошел в последней атаке "Миная" в первом тайме. После выстрела Немчанинова мяч попал в перекладину, приземлился за линией ворот и вылетел в поле. Судейская бригада, однако, взятие ворот не зафиксировала, а системы VAR на матче не было.

На старте второй 45-минутки "Шахтер" попытался снять все вопросы относительно победителя. Однако Бандура ногой отбил удар Зубкова из пределов штрафной. Впоследствии кипер закарпатцев перевел на угловой и выстрел Судакова с линии площадки.

Новая вспышка активности обеих команд пришлась на финальные 10+ минут. В составе "горняков" могли забивать те же Бондаренко (неакцентированный удар) и Судаков (мимо), а на выстрел Матвиенко среагировал Бандура. Гечеву же на 90-й минуте не хватило техники, чтобы перебросить Трубина после ошибки...

В конце концов "Шахтер" одержал минимальную победу в пригороде Ужгорода. Теперь в активе дончан 56 очков и лидерская позиция в лиге. "Минай" набрал 23 пункта и идет на 13-й строчке.