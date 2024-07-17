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"Шахтар" мінімально здолав "Бешикташ" на тренувальних зборах

Середа 17 липня 2024 21:33
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"Шахтар" мінімально здолав "Бешикташ" на тренувальних зборах Фото: "Гірники" в нетиповій формі здобули перемогу (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" у спарингу переграв стамбульський "Бешикташ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

"Бешикташ" – "Шахтар" – 0:1

Гол: Егіналдо, 66

Активний старт від "гірників" ледь не обернувся швидким голом. Це Зубков після помилки оборони "чорних орлів" пробив із меж штрафного, але кіпер перевів м'яч у стійку. Та поступово "Бешикташ" відсунув епіцентр подій подалі від воріт Дестаноглу.

Проте, гострота біля воріт "Шахтаря" виникала лише під час стандартів. Зокрема, в одному з таких епізодів Пауліста пробив вище воріт із гострого кута. На удари з дистанції перейшли підопічні Маріно Пушіча – Кевін не докрутив м'яч у дев'ятку, а постріл Зубкова з лінії штрафного парирував кіпер.

Відкрили рахунок "гірники" після перерви. На 66-й хвилині чемпіони України реалізували затяжний момент. Другий воротар "чорних орлів" упорався з ударом Шведа, але на підбиранні першим опинився Педрінью і навісив на Егіналдо, який у верховій боротьбі відправив м'яч у дев'ятку.

"Шахтар" міг розвинути перевагу в рахунку. Моторний Швед із кута штрафного завдав діагонального удару, але Байтекін відбив на кутовий. Згодом Невертон не пробив голкіпера з кількох метрів. Зрештою, одного забитого м'яча вистачило для перемоги.

Стартовий склад "Шахтаря": Різник, Траоре, Бондар, Судаков, Зубков, Азарові, Бондаренко, Матвієнко, Конопля, Марлон, Кевін

До слова, раніше "Динамо" перемогло "Мамелоді Сандаунз" у контрольному поєдинку.

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