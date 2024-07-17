ua en ru
Ср, 17 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Шахтер" минимально одолел "Бешикташ" на тренировочных сборах

Среда 17 июля 2024 21:33
UA EN RU
"Шахтер" минимально одолел "Бешикташ" на тренировочных сборах Фото: "Горняки" в нетипичной форме одержали победу (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" в спарринге обыграл стамбульский "Бешикташ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

"Бешикташ" – "Шахтер" – 0:1

Гол: Эгиналдо, 66

Активный старт от "горняков" едва не обернулся быстрым голом. Это Зубков после ошибки обороны "черных орлов" пробил из пределов штрафной, но кипер перевел мяч в штангу. Но постепенно "Бешикташ" отодвинул эпицентр событий подальше от ворот Дестаноглу.

Однако острота у ворот "Шахтера" возникала только во время стандартов. В частности, в одном из таких эпизодов Паулиста пробил выше ворот с острого угла. На удары с дистанции перешли подопечные Марино Пушича – Кевин не докрутил мяч в девятку, а выстрел Зубкова с линии штрафной парировал кипер.

Открыли счет "горняки" после перерыва. На 66-й минуте чемпионы Украины реализовали затяжной момент. Второй вратарь "черных орлов" справился с ударом Шведа, но на подборе первым оказался Педриньо и навесил на Эгиналдо, а тот в верховой борьбе отправил мяч в девятку.

"Шахтер" мог развить преимущество в счете. Мобильный Швед с угла штрафной нанес диагональный удар, но Байтекин отбил на угловой. Впоследствии Невертон не пробил голкипера с нескольких метров. В конце концов одного забитого мяча хватило для победы.

Стартовый состав "Шахтера": Ризнык, Траоре, Бондарь, Судаков, Зубков, Азарову, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Марлон, Кевин

К слову, ранее "Динамо" победило "Мамелоди Сандаунз" в контрольном поединке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Украины Бешикташ УПЛ Шахтер
NEWS
В "Дії" запустили бронирование от мобилизации
В "Дії" запустили бронирование от мобилизации
DAILY
Майор ССО "Симба": Если бы все сказали, что очень хотят воевать, это было бы что-то ненормальное
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Майор ССО "Симба": Если бы все сказали, что очень хотят воевать, это было бы что-то ненормальное