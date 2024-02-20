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"Шахтер" – "Марсель": УЕФА выбрал фартового рефери на матч Лиги Европы

Марсель, Вторник 20 февраля 2024 12:34
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"Шахтер" – "Марсель": УЕФА выбрал фартового рефери на матч Лиги Европы Фото: "Горняки" разошлись миром с "Марселем" в Гамбурге (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Второй поединок между французским "Марселем" и донецким "Шахтером" в плей-офф Лиги Европы 2023/24 рассудит бригада арбитров из Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч "Марсель" – "Шахтер" состоится в Марселе 22 февраля. Поединок примет арена "Велодром". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

42-летний Тобиас Штиллер будет обслуживать матч французского гранда с "горняками". Он дважды в карьере пересекался с "Шахтером". В сезоне 2016/17 дончане обыграли португальскую "Брагу" (2:0) в группе Лиги Европы, а в прошлом сезоне в серии пенальти дожали французский "Ренн" в плей-офф второго по рангу еврокубка.

Соотечественники Штиллера – Кристиан Гиттельманн и Марк Борш – будут боковыми судьями. Четвертым арбитром стал немец Мартин Петерсен. Вместо этого с системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать Марко Фритц и Беньямин Бранд из Германии.

Ранее "Шахтер" расписал результативную ничью с "Марселем" в немецком Гамбурге. В составе "горняков" отличились Матвиенко и Эгиналдо. За провансальцев забили Обамеянг и Ндиайе.

К слову, Украина сохранила положение в таблице коэффициентов УЕФА по итогам недели.

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