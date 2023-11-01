"Шахтар" у листопаді: повний розклад матчів українського гранда

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Гірники" в листопаді зіграють три поєдинки чемпіонату України та продовжать виступи в Лізі чемпіонів. Упродовж 3,5 тижнів підопічні Маріно Пушіча загалом проведуть 5 матчів.

На "Шахтар" у 13-му турі української Прем'єр-ліги чекатиме Класичне протистояння з київським "Динамо" в столиці. Поєдинок запланований на п'ятницю, 3 листопада. Натомість у наступний вівторок, 7 литопада, "гірники" зустрінуться з "Барселоною" в четвертому турі групового етапу ЛЧ.

Далі на "Шахтар" чекають ще два випробування у внутрішніх змаганнях. 12 листопада донеччани зіграють проти "Дніпра-1" в чемпіонаті України, а 25 листопада зустрінуться з житомирським "Поліссям". Закриють місяць "гірники" матчем єврокубка проти бельгійського "Антверпена" (28 листопада).

Перелік поєдинків "Шахтаря" у листопаді: