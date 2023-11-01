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"Шахтер" в ноябре: полное расписание матчей украинского гранда

Киев, Среда 01 ноября 2023 15:59
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"Шахтер" в ноябре: полное расписание матчей украинского гранда Фото: "Горняки" продолжают выступления в трех турнирах (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" продолжит выступления в сезоне 2023/24 пятью поединками в последний месяц осени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Горняки" в ноябре сыграют три поединка чемпионата Украины и продолжат выступления в Лиге чемпионов. В течение 3,5 недель подопечные Марино Пушича проведут 5 матчей.

"Шахтера" в 13-м туре украинской Премьер-лиги будет ждать Классическое противостояние с киевским "Динамо" в столице. Поединок запланирован на пятницу, 3 ноября. В следующий вторник, 7 ноября, "горняки" встретятся с "Барселоной" в четвертом туре группового этапа ЛЧ.

Далее "Шахтера" ждут еще два испытания во внутренних соревнованиях. 12 ноября дончане сыграют против "Днепра-1" в чемпионате Украины, а 25 ноября встретятся с житомирским "Полесьем". Закроют месяц "горняки" матчем еврокубка против бельгийского "Антверпена" (28 ноября).

Список поединков "Шахтера" в ноябре:

  • "Динамо" – "Шахтер", 3 ноября
  • "Шахтер" – "Барселона", 7 ноября
  • "Шахтер" – "Днепр-1", 12 ноября
  • "Шахтер" – "Полесье", 25 ноября
  • "Шахтер" – "Антверпен", 28 ноября

&quot;Шахтер&quot; в ноябре: полное расписание матчей украинского гранда

К слову, ранее "Шахтер" разгромил "Викторию" по пути в полуфинал Кубка Украины.

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