"Шахтер" в ноябре: полное расписание матчей украинского гранда
Донецкий "Шахтер" продолжит выступления в сезоне 2023/24 пятью поединками в последний месяц осени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
"Горняки" в ноябре сыграют три поединка чемпионата Украины и продолжат выступления в Лиге чемпионов. В течение 3,5 недель подопечные Марино Пушича проведут 5 матчей.
"Шахтера" в 13-м туре украинской Премьер-лиги будет ждать Классическое противостояние с киевским "Динамо" в столице. Поединок запланирован на пятницу, 3 ноября. В следующий вторник, 7 ноября, "горняки" встретятся с "Барселоной" в четвертом туре группового этапа ЛЧ.
Далее "Шахтера" ждут еще два испытания во внутренних соревнованиях. 12 ноября дончане сыграют против "Днепра-1" в чемпионате Украины, а 25 ноября встретятся с житомирским "Полесьем". Закроют месяц "горняки" матчем еврокубка против бельгийского "Антверпена" (28 ноября).
Список поединков "Шахтера" в ноябре:
- "Динамо" – "Шахтер", 3 ноября
- "Шахтер" – "Барселона", 7 ноября
- "Шахтер" – "Днепр-1", 12 ноября
- "Шахтер" – "Полесье", 25 ноября
- "Шахтер" – "Антверпен", 28 ноября
К слову, ранее "Шахтер" разгромил "Викторию" по пути в полуфинал Кубка Украины.
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