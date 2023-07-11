"Шахтар" у липні: український гранд запланував ще чотири спаринги
Донецький "Шахтар" продовжить підготовку до прийдешнього сезону на тренувальних зборах у Нідерландів. Чемпіон України проведе низку контрольних поєдинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Flashscore.
"Гірники" розпочали підготовку до нового сезону зі спарингу проти АЗ Алкмаар 8 липня (3:3). Підопічні Патріка ван Леувена зіграють ще мінімум чотири спаринги під час зборів.
Найближчий суперник "Шахтаря" – афінський АЕК. Матч проти гранда Греції відбудеться 13 липня. Натомість 16 липня "гірники" зустрінуться зі скромним "Дордрехтом", що завершив серед аутсайдерів нідерландського Еерсте Дивізі сезон 2022/23. Далі на хлопців ван Леувена чекатимуть протистояння з амстердамським "Аяксом" (18 липня) і бельгійським "Гентом" (22 липня).
Перелік контрольних поєдинків "Шахтаря" у липні:
- "Шахтар" – АЕК, 13 липня
- "Шахтар" – "Дордрехт", 16 липня
- "Шахтар" – "Аякс", 18 липня
- "Шахтар" – "Гент", 22 липня
Тим часом "Тоттенхем" оформив трансфер Соломона на правах вільного агента. Ізраїльтянин скористався правилом ФІФА, щоб покинути "Шахтар" безкоштовно. Контракт із "гірниками" був чинний до 31 грудня цьогоріч.
До слова, раніше згадали п'ять футбольних династій України в спеціальній підбірці.
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