"Шахтар" із втратою оборонця не здолав "Полісся": чемпіон залишився за межами топ-3 УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 15-й тур

"Шахтар" – "Полісся" – 0:0

Вилучення: Танковський, 90+2 (П, друга жовта картка)

У дебюті зустрічі обидві команди діяли обережно. Це, однак, не врятувало "гірників" від низки ушкодження. Почергово на газоні опинилися Конопля, Бондар, Судаков, Криськів. Перший, який перебував у лазареті збірної України, продовжити матч не зумів – замість Коноплі вийшов Гочолейшвілі.

До середини тайми "Шахтар" обмінявся з гостями неточними ударами. На спробу Зубкова житомиряни відповіли пострілом Козака далеко від рамки воріт. Згодом Криськів не зміг переграти Бойка після передачі Судакова, Бондар пробив головою повз стійку, а потужний удар Степаненка парирував кіпер.

"Полісся" до перерви запам'яталося двома випадами Грицука. А от у другому таймі підопічні Юрія Калітвінцева заграли активніше. На 55-й хвилині Шастал наважився на удар із дистанції – стійка! У відповідь Судаков пробив із розвороту після розіграшу кутового, але Бойко врятував гостей.

"Шахтар" намагався штурмувати володіння "поліських вовків" у фінальні хвилини. Та натомість ледь не проґавив момент Шастала. Утім, донеччан врятував Різник. А в доданий арбітром час Бондар лише дивом не поцілив у ворота з вбивчої позиції після прострілу Зубкова – 0:0 у підсумку.

Наразі суперники залишилися на попередніх рубежах. "Полісся" набрало 30 очок і залишається на другій сходинці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. "Шахтар" – четвертий (25 пунктів і два матчі в запасі).