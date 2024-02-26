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"Шахтар" із тривогою несподівано втратив очки з "Олександрією"

Фото: "Гірники" спіткнулися в Олександрії (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" розписав нічию з "Олександрією" на виїзді у 18-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 18-й тур

"Олександрія" – "Шахтар" – 0:0

 

"Гірники" заволоділи ініціативою у стартові хвилини, але організувати бодай небезпечну атаку на цьому ігровому відрізку не змогли. Натомість господарі поля зуміли стабілізувати гру до середини тайму. А на 22-й хвилині навіть вивели Кулакова на ударну позицію – повз ворота.

"Шахтар" надалі діяв неспішно. А під завісу тайму ще й втратив Зубкова через ушкодження. Небезпеку ж біля воріт Шевченка донеччани створили перед перервою – Егіналдо після закидання з глибини пробив повз дальню стійку з меж штрафного майданчика.

Після млявого початку другого тайму команди обмінялися змарнованими випадами в районі 60-ї хвилини. Олександрієць Михайленко завдав діагонального пострілу з дистанції, з яким упорався Різник. У відповідь Сікан на дальній стійці головою пробив у руки голкіперу.

Невдовзі після цього Калітвінцев під супровід сирени пробив вище воріт із метрів 20-ти. Довелося командам попрямувати в укриття на понад півгодини. Після вимушеної паузи нарешті додали "гірники". Швед пробив головою у стійку після навісу Степаненка, а Педрінью розім'яв голкіпера пострілом із меж штрафного.

Зрештою, на перемогу "Шахтар" не награв і сенсаційно втратив очки на Кіровоградщині. "Гірники" набрали 32 пункти та залишилися на 4-й сходинці Прем'єр-ліги. "Олександрія" натомість записала до свого активу 15 балів і йде на 11-й позиції.

До слова, напередодні "Динамо" з камбеком переграло "Металіст 1925" у столиці.

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