"Шахтар" із тривогою несподівано втратив очки з "Олександрією"

Україна, Прем'єр-ліга, 18-й тур

"Олександрія" – "Шахтар" – 0:0

"Гірники" заволоділи ініціативою у стартові хвилини, але організувати бодай небезпечну атаку на цьому ігровому відрізку не змогли. Натомість господарі поля зуміли стабілізувати гру до середини тайму. А на 22-й хвилині навіть вивели Кулакова на ударну позицію – повз ворота.

"Шахтар" надалі діяв неспішно. А під завісу тайму ще й втратив Зубкова через ушкодження. Небезпеку ж біля воріт Шевченка донеччани створили перед перервою – Егіналдо після закидання з глибини пробив повз дальню стійку з меж штрафного майданчика.

Після млявого початку другого тайму команди обмінялися змарнованими випадами в районі 60-ї хвилини. Олександрієць Михайленко завдав діагонального пострілу з дистанції, з яким упорався Різник. У відповідь Сікан на дальній стійці головою пробив у руки голкіперу.

Невдовзі після цього Калітвінцев під супровід сирени пробив вище воріт із метрів 20-ти. Довелося командам попрямувати в укриття на понад півгодини. Після вимушеної паузи нарешті додали "гірники". Швед пробив головою у стійку після навісу Степаненка, а Педрінью розім'яв голкіпера пострілом із меж штрафного.

Зрештою, на перемогу "Шахтар" не награв і сенсаційно втратив очки на Кіровоградщині. "Гірники" набрали 32 пункти та залишилися на 4-й сходинці Прем'єр-ліги. "Олександрія" натомість записала до свого активу 15 балів і йде на 11-й позиції.