"Шахтар" із поразки від "Порту" розпочав груповий етап Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, група H, 1-й тур

"Шахтар" – "Порту" – 1:3

Голи: Келсі, 13 – Галено, 8, 15, Таремі, 29

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"Дракони" полетіли на ворота Різника з перших хвилин. Оборона "гірників" почала тріщати по швах, і вже на 8-й хвилині португальський гранд вийшов уперед – після активного пресингу Франко пробив з лінії штрафного, а Галено зіграв на добиванні після сейву кіпера.

Відразу ж пішов відкритий футбол, у якому обидві команди забули про оборону. Не дивно, що вже за п'ять хвилин "Шахтар" зрівняв рахунок. Це Келсі головою ефектно замкнув навіс Коноплі від лінії поля після передачі Зубкова – 1:1.

Щоправда, ще за дві хвилини "Порту" відновив статус-кво. Цього разу гостям із Піренеїв допоміг "гірник" Сікан. Нападник відтягнувся назад, щоб допомогти Міроші, а натомість необачною поперечною передачею обрізав півкоманди. Галено вискочив на побачення з Різником і холоднокровно переграв воротаря.

Тут же голкіпер потягнув підступний удар Хайме. У відповідь Келсі міг оформити дубль, але не встиг замкнути навіс Міроші. Зате "дракони" реалізували вже наступний гольовий момент. Хайме та Галено пошили в дурні оборону на фланзі, пішов пас на Таремі, а форвард із центру штрафного в дотик відправив у ворота.

Зі стартом другої половини "Шахтар" спробував перехопити ініціативу. "Гірники" навіть швидко організували нагоду забити, але Назарина після передачі Судакова потужним ударом влучив у кіпера. Та на цьому команда Сержіу Консейсау наміри чемпіонів України припинила.

Натомість "Порту" сам почав тринькати моменти. Ось Еустакіо небезпечно пробив із меж штрафного – Різник потягнув. Далі український воротар парирував постріл Франко в дальній кут. А ще в одному епізоді голкіпер ліквідував небезпеку після власної ж помилково.

Поступово гра заспокоїлася і перейшла в категорію, коли одна команда не може реалізувати бажання забити, а інша не надто цього прагне. Не додала активності "Шахтарю" і серія замін. Ні Бондаренко, та ні Кащук особливо свої таланти не продемонстрували.

Намагався самотужки повернути "гірників" у гру Зубков. Вінгер на 79-й хвилині отримав передачу праворуч в атаці та вирішив узяти ініціативу на себе. Він підлаштував м'яч під удар і пробив у ближній кут, але кіпер такого розвитку подій і чекав.

Фінальні хвилини минули без гольових моментів. Зрештою, цифри на табло так і не змінилися. Отже, "Шахтар" розпочав основну сітку Ліги чемпіонів із домашньої поразки. Наступний матч – 4 жовтня проти бельгійського "Антверпена" на виїзді.