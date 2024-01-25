"Шахтар" із голом юніора впевнено здолав "Лех" на зборах

Контрольний поєдинок

"Шахтар" – "Лех" – 3:1

Голи: Зубков, 21, Бондаренко, 42, Цуканов, 55 (пенальті) – Гургул, 66

Із перших хвилин жодна з команд події не форсувала. Як наслідок, до екватору тайму голкіпери українського та польського грандів відверто нудьгували. Однак, "гірники" забили з першого ж моменту – Зубков реалізував вихід віч-на-віч із кіпером після передачі Педрінью.

"Шахтар" продовжив більше контролювати м'яч. Натомість футболісти "Леха" намагалися перехопити ініціативу завдяки високому пресингу. Та перед перервою підопічні Маріно Пушіча закріпили власну перевагу. Парадокс, але допоміг саме той високий пресинг – Бондаренко нав'язав боротьбу на лінії штрафного, відібрав м'яч і відправив сферу в сітку.

А на старті другої половини рахунок став розгромним. Це юніор Цуканов реалізував одинадцятиметровий за фол на собі. Для 17-річного вихованця "гірників" цей гол став другим у двох спарингах "Шахтаря" цьогоріч. Третій м'яч трохи розслабив донеччан.

Як наслідок, "Лех" зумів покарати чемпіонів України. На 66-й хвилині Ракицький лише з порушенням правил у власному штрафному зупинив атаку познаньців. Хотіч із позначки поцілив у стійку, але першим на добиванні опинився Гургул.

До фінального свистка команди ще встигли змарнувати по моменту. За "Шахтар" ледь не забив Челстрьом, який зрізав м'яч у поперечину власних воріт. Натомість Рудько впорався з ударом Велде з меж карної зони. Зрештою, "гірники" та "Лех" більше не забивали.

Стартовий склад "Шахтаря": Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педрінью – Криськів, Судаков – Зубков, Бондаренко, Кевін – Егіналдо