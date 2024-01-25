"Шахтер" с голом юниора уверенно одолел "Лех" на сборах

Контрольный поединок

"Шахтер" – "Лех" – 3:1

Голы: Зубков, 21, Бондаренко, 42, Цуканов, 55 (пенальти) – Гургул, 66

С первых минут ни одна из команд события не форсировала. Как следствие, к экватору тайма голкиперы украинского и польского грандов откровенно скучали. Однако "горняки" забили с первого же момента – Зубков реализовал выход один на один с кипером после передачи Педриньо.

"Шахтер" продолжил больше контролировать мяч. Футболисты же "Леха" пытались перехватить инициативу благодаря высокому прессингу. Но перед перерывом подопечные Марино Пушича закрепили свое преимущество. Парадокс, но помог именно тот самый высокий прессинг – Бондаренко навязал борьбу на линии штрафной, отобрал мяч и отправил сферу в сетку.

А на старте второй половины счет стал разгромным. Это юниор Цуканов реализовал одиннадцатиметровый за фол на себе. Для 17-летнего воспитанника "горняков" этот гол стал вторым в двух спаррингах "Шахтера" в этом году. Третий мяч немного расслабил дончан.

Как следствие, "Лех" сумел наказать чемпионов Украины. На 66-й минуте Ракицкий только с нарушением правил в собственной штрафной остановил атаку познаньцев. Хотич с отметки попал в штангу, но первым на добивании оказался Гургул.

До финального свистка команды еще успели упустить по моменту. За "Шахтер" едва не забил Челстрем, срезавший мяч в перекладину собственных ворот. В свою очередь Рудько справился с ударом Велде из пределов уголовной зоны. В конце концов "горняки" и "Лех" больше не забивали.

Стартовый состав "Шахтера": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо – Крыськив, Судаков – Зубков, Бондаренко, Кевин – Эгиналдо