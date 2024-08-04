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"Шахтар" із дублем Матвієнка розгромив "Ворсклу" на старті Прем'єр-ліги

Фото: "Гірники" забили п'ять м'ячів без відповіді (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" упевнено переграв полтавську "Ворсклу" в першому турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 1-й тур

"Ворскла" – "Шахтар" – 0:5

Голи: Матвієнко, 8, 68, Зубков, 31, Судаков, 67 (пенальті), Сікан, 88

 

"Гірники" не форсували події в дебюті зустрічі. Утім, це не завадило підопічним Маріно Пушіча оформити швидкий гол. Матвієнко отримав м'яч від Гомеса в середній лінії, підлаштував під ліву та метрів із 30-ти майстерно поклав від стійки.

"Шахтар" продовжив контролювати перебіг подій, а в полтавців попереду геть нічого не клеїлося. Зрештою, у середині першої половини чемпіон України подвоїв перевагу. Це Кевін увірвався в штрафний та елегантно накинув на Зубкова, а той головою пробив у ближній кут.

На старті другого тайму команди обмінялися моментами. Чорноморець головою влучив у поперечину після передачі Ндукве. У відповідь Кевін завдав діагонального удару після входу в штрафний майданчик – мимо воріт. А згодом Крупський лише трохи не влучив у рамку "Шахтаря", замикаючи дальню стійку.

А далі "гірники" поховали всю інтригу за дві хвилини. Спершу Судаков упевнено реалізував одинадцятиметровий за фол проти Егіналдо. У наступній же атаці Матвієнко перехопив невдалу передачу Павлюка та в два дотики відправив м'яч під поперечину.

Новий спалах активності від команд припав на фінальні хвилині. Однак, ні "гірник" Судаков, ні оборонець "Ворскли" Пердута цифри на табло змінити не змогли. Зате Сікан реалізував момент після комбінації з Педрінью – 0:5. Отже, "Шахтар" розпочав захист титулу з виїзного розгрому.

До слова, раніше ЛНЗ мінімально здолав "Лівий Берег" у стартовому турі УПЛ.

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