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"Шахтар" – "Ільвес": які прогнози на матч Ліги Європи

Любляна, Четвер 10 липня 2025 12:53
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"Шахтар" – "Ільвес": які прогнози на матч Ліги Європи Фото: "Шахтар" першим з українських клубів стартує в євросезоні (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

10 липня, володар Кубка України донецький "Шахтар" проведе дебютний офіційний матч під керівництвом турецького фахівця Арди Турана. У рамках першого відбірного раунду Ліги Європи "гірники" зіграють номінально домашній поєдинок проти фінського "Ільвеса".

Які прогнози на протистояння – підкаже РБК-Україна.

"Шахтар" в євросезоні-2025/26

Гра відбудеться на стадіоні "Стожица" в столиці Словенії – Любляні. Команди на полі розсудить 32-річний арбітр Марк Нагтігаал із Нідерландів. Він дасть свисток про старт матчу о 21:00 за київським часом.

"Шахтар" вперше з сезону-1999/2000 не потрапив навіть до кваліфікації Ліги чемпіонів. Лише виграш Кубка України дозволив донецькому клубу зіграти в Лізі Європи, бо третє місце за підсумками УПЛ давало право лише на Лігу конференцій.

"Гірники" стартують з першого раунду кваліфікації, тому, щоб потрапити в основний турнір, їм треба буде здолати трьох суперників. Якщо підопічні Турана зможуть пройти "Ільвес", то у наступному раунді зіграють з турецьким "Бешикташем". Якщо ж "гірники" програють, то на них чекатиме поєдинок проти нідерландського АЗ у кваліфікації Ліги конференцій.

Хто фаворит у протистоянні з "Ільвесом"

"Шахтар" – безумовний фаворит за оцінками аналітиків букмекерських контор. Ставки на його перемогу в матчі приймають з коефіцієнтами в діапазоні – 1,18-1,21. Нічию оцінюють у – 6,20-6,80. А от перемога "Ільвеса" стане справжньою сенсацією: коефіцієнт на неї – 16,50-21,00.

Фахівці очікують на результативне протистояння, прогнозуючи три й більше забитих голів. Найімовірнішим автором голу в матчі є лідер "Шахтаря" Георгій Судаков (1,60). Також високо оцінюють шанси відзначитися його одноклубника Артема Бондаренка (1,70).

Де дивитися матч

У прямому ефірі матч в Україні транслюватиме канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Раніше писали, що визначився фаворит у протистоянні потенційних суперників "Динамо" в кваліфікації Ліги Чемпіонів.

Також читайте, як "Динамо" і "Шахтар" втратили понад 50 млн доларів.

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