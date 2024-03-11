"Шахтар" і "Олександрія" розділили призи туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 20-го туру вітчизняної першості віддала призи найкращим гравцеві та тренеру представникам донецького "Шахтаря" та "Олександрії" відповідно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Нападник "гірників" Кевін – футболіст туру чемпіонату України. Бразилець оформив дубль у поєдинку проти "Колоса" з Ковалівки (3:2).
"Шахтар" програв перший тайм, тож після перерви Маріно Пушіч випустив зимового новачка команди. Кевін на старті другої половини зіграв у стінку з Траоре та з лінії штрафного технічно поклав у дальній кут. А на 88-й хвилині бразилець отримав м'яч у карній зоні та в кілька дотиків переграв Фесюна.
Тим часом керманич "Олександрії" Руслан Ротань – найкращий тренер 20-го туру. Під його керівництвом "жовто-чорні" здобули несподівану перемогу над житомирським "Поліссям" (2:1). Після зимової паузи команда вітчизняного фахівця набрала 4 очки.
На першому етапі найкращих гравця та тренера туру називали журналісти низки видань, а на другому – за номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ. Кевін випередив Ледвія, Мрвальєвіча та Кузика. Натомість Ротань виявився кращим за Коваля, Шандрука та Пономарьова.
До слова, раніше "Динамо" втратило перемогу над "Вересом" на останній хвилині.
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