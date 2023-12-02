"Шахтар" у грудні: повний розклад матчів українського гранда

"Гірники" в грудні продовжать виступи в чемпіонаті України, завершать груповий етап Ліги чемпіонів і зіграють благодійний матч на Далекому Сході. За 15 днів підопічні Маріно Пушіча проведуть 4 матчі.

На "Шахтар" у 16-му турі української Прем'єр-ліги чекатиме протистояння з харківським "Металістом 1925". Поєдинок відбудеться на "Арені Львів" 3 грудня. Натомість наступного тижня донеччани закриють "осінню" частину чемпіонату матчем у Львові проти рівненського "Вереса" (8 грудня).

Головний двобій першої половини сезону для "Шахтаря" – поєдинок проти "Порту" 13 грудня. Обидві команди претендують на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Португальські "дракони" та українські "гірники" набрали по 9 очок, але донеччан влаштовуватиме лише перемога.

Нарешті 18 грудня "Шахтар" гостюватиме на Японському національному стадіоні – головній арені Олімпіади-2020. Там "гірники" зіграють товариським матч проти "Авіспи Фукуоки". На подію запросять українських біженців, а всі зібрані кошті передадуть на відновлення України.

Перелік поєдинків "Шахтаря" у грудні: