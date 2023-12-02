RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" в декабре: полное расписание матчей украинского гранда

Фото: "Горняки" претендуют на выход в плей-офф Лиги чемпионов (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" продолжит выступления на нескольких фронтах в сезоне 2023/24 тремя официальными поединками в первый зимний месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Горняки" в декабре продолжат выступления в чемпионате Украины, завершат групповой этап Лиги чемпионов и сыграют благотворительный матч на Дальнем Востоке. За 15 дней подопечные Марино Пушича проведут 4 матча.

"Шахтер" в 16-м туре украинской Премьер-лиги будет ждать противостоянияе с харьковским "Металлистом 1925". Поединок состоится на "Арене Львов" 3 декабря. На следующей же неделе дончане закроют "осеннюю" часть чемпионата матчем во Львове против ровненского "Вереса" (8 декабря).

Главный поединок первой половины сезона для "Шахтера" – матч против "Порту" 13 декабря. Обе команды претендуют на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Португальские "драконы" и украинские "горняки" набрали по 9 очков, но дончан устроит только победа.

Наконец 18 декабря "Шахтер" будет гостить на Японском национальном стадионе – главной арене Олимпиады-2020. Там "горняки" сыграют товарищеский матч против "Ависпы Фукуоки". На событие будут приглашены украинские беженцы, а все собранные средства передадут на восстановление Украины.

Список поединков "Шахтера" в декабре:

  • "Шахтер" – "Металлист 1925", 3 декабря
  • "Шахтер" – "Верес", 8 декабря
  • "Порту" – "Шахтер", 13 декабря
  • "Ависпа Фукуока" – "Шахтер", 18 декабря

 

К слову, ранее "Шахтер" обыграл "Антверпен" дома и обеспечил еврокубки весной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛЛига ЧемпионовШахтер