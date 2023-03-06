"Шахтар" – "Фейєнорд": прогноз на матч Ліги Європи

Матч "Шахтар" – "Фейєнорд" відбудеться 9 березня у Варшаві. Поєдинок прийме Стадіон Війська Польського. Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Фахівці авторитетної британської контори William Hill визначили роттердамців фаворитом двобою. На перемогу "Гордості Півдня" приймають ставки з коефіцієнтом 2,30. На перемогу "гірників" можна поставити з балом 3,00. Нічия ж стала найменш вірогідним підсумком – кеф 3,50.

На результативну нічию 1:1 запропонували перспективний коефіцієнт 6,50. Натомість любителі гострих відчуттів можуть закластися на вольову перемогу "Шахтаря". Коефіцієнт на такий розвиток подій склав солідні 11,00.

Рівніші цифри запропонували австрійці з Bwin. Шанси команд на перемогу в першому матчі оцінили схожими коефіцієнтами. Ставки на "Фейєнорд" приймають із кефом 2,37. Імовірний же успіх команди Ігора Йовічевіча оцінили балом 2,87. Коефіцієнт на нічию аналогічний – 3,50.

Шанувальники відкритого футболу розглянуть варіант зі ставкою на голи обох команд у кожному з таймів. Кеф на такий підсумок – 11,00. Віддані ж фанати "Шахтаря" можуть поставити на перемогу своїх улюбленців в обох таймах із цікавим балом 9,25.