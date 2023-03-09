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"Шахтар" – "Фейєнорд": анонс матчу Ліги Європи

Фото: Тарас Степаненко грав проти "Фейєнорда" 5,5 років тому (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи 2022/23 донецький "Шахтар" прийме роттердамський "Фейєнорд" у столиці Польщі.

Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.

"Шахтар" – "Фейєнорд"

9 березня, 22:00, Варшава, Стадіон Війська Польського, трансляція на MEGOGO та Volia TV

Команда Ігора Йовічевіча зосталася останнім вітчизняним делегатом у єврокубках і цього тижня самотужки захищатиме честь України на міжнародній арені. До першої зустрічі з "Гордістю Півдня" Нідерландів "гірники" підійшли з неабиякими кадровими проблемами. Лише через перебір жовтих карток "Шахтар" втратив трьох оборонців.

Якщо з відсутністю Коноплі, Бондаря і Михайліченка тренерський штаб українського гранда змирився ще після перемоги над "Ренном", то ушкодження Матвієнка може стати фатальним. Ключ до формування лінії оборони на матч із "Фейєнордом" – у його універсалізмі. Оскільки до заявки на Лігу Європи не потрапив Гочолейшвілі, то в центрі оборони доведеться покластися на 33-річного Ракицького та юних Фарину з Козіком, яким на двох 38.

Щоправда, Йовічевіч може використати й інший варіант. До центру оборони хорватський фахівець може відрядити Степаненка. Опорник "гірників" бувало грав центрбека, навіть у Лізі чемпіонів 2019/20 проти "Інтера". Враховуючи, що в обох матчах УПЛ після "Ренна" ні Фарина, ні Козік на полі так і не з'явилися – цілком вірогідний варіант. А Матвієнко тоді гратиме ліворуч.

На фоні цих негараздів "Шахтаря" втрати роттердамців виглядають незначними. Основний воротар "Фейєнорда" Бейлов вилетів ще наприкінці січня, але його непогано підмінив німець Велленройтер. Натомість у середній лінії і без Тімбера досить виконавців із високим футбольним інтелектом.

Наразі для роттердамців сезон складається вдало. "Гордість Півдня" веде боротьбу за три трофеї, зокрема і за лише другий у цьому столітті чемпіонський титул. Тож виступ у Лізі Європи для "Фейєнорда" – не головний пріоритет. Для "Шахтаря" ця обставина стане хорошою підмогою.

Дискваліфіковані: Конопля, Бондар, Михайліченко (всі – "Шахтар")

Травмовані: Корнієнко, Швед – Бейлов, Тімбер

Під питанням: Матвієнко – Валемарк

Орієнтовні склади на матч "Шахтар" – "Фейєнорд"

"Шахтар": Трубін – Тейлор, Степаненко, Ракицький, Матвієнко – Джурасек – Зубков, Судаков, Бондаренко, Криськів – Траоре

"Фейєнорд": Велленройтер – Педерсен, Геертрейда, Ганцко, Хартман – Віффер, Кокчю – Джаханбахш, Ділросун, Ідріссі – Хіменес

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1

Із неоптимальним поєднанням в обороні "Шахтарю" буде складно втримати ворота сухими. Водночас якість виконавців у півзахисті та лінії атаки повинні дозволити "гірникам" і забити у відповідь. На папері шанси команд, принаймні в першому поєдинку, виглядають рівними. Та навіть на рівні єврокубків удача та випадковість мають місця в перших рядах партеру.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Фейєнорда" перед 1/8 фіналу Ліги Європи.

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