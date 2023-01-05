"Шахтар" дозволив легіонеру провести на батьківщині ще сезон

Іноземці не поспішають повертатися до України. Півзахисник Майкон, права на якого належать донецькому "Шахтарю", проведе сезон-2023 у бразильському "Корінтіансі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Мушкетери" домовилися з українським грандом щодо продовження орендної угоди. Хавбек проведе в рідній команді весь рік.

Майкон повернувся до "Корінтіанса" після вторгнення РФ до України. З того часу він встиг зіграти 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. Кілька разів 25-річний бразилець опинявся в лазареті через травми.

До "Шахтаря" Майкон перебрався влітку 2018 року. Його перехід із "Корінтіанса" коштував "гірникам" 6,6 млн євро. У складі "помаранчево-чорних" хавбек провів 98 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 8 голів і віддав 9 асистів. Із "Шахтарем" він завоював 2 чемпіонські титули, Кубок і Суперкубок України.

У сезоні 2022/23 кольори "гірників" захищали три легіонери – бразилець Тейлор, хорват Джурасек і буркінієць Траоре. Взимку "Шахтар" підписав четвертого іноземця. З грузинського "Сабуртало" перейшов оборонець Гіоргі Гочолейшвілі.