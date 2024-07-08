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"Шахтар" доповнив графік матчів новими спарингами

Фото: "Гірники" в спарингу проти "Хайдука" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" домовився про ще два контрольні поєдинки в рамках тренувальних зборів у Словенії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Гірники" зустрінуться зі сербською "Бачкою-Тополою" і турецьким "Різеспором" у спарингах. Обидва товариські матчі заплановані на цей тиждень – 11 липня та 14 липня.

У четвер "Шахтар" зустрінеться з бронзовим призером Суперліги Сербії. Натомість у неділю команда Маріно Пушіча протистоятиме середняку чемпіонату Туреччини. Обидва поєдинки чемпіон України транслюватиме у відкритому доступі на клубному YouTube-каналі.

Раніше "гірники" зіграли два спаринги. У першому "Шахтар" розгромив боснійський "Сараєво" (4:1), а в другому розійшовся миром із "Хайдуком" із хорватського "Спліта" (1:1). Після контрольних матчів проти "Бачки-Тополи" та "Різеспора" на донеччан чекатиме протистояння з англійським "Іпсвічем" (20 липня).

"Шахтар" у міжсезоння-2024

"Гірники" розпочали підготовку до нового сезону 24 червня. Тренувальні збори тривають в словенському Брдо.

На першому етапі керманич команди Пушіч узявся працювати з трьома десятками футболістів. До лав "Шахтаря" повернулися орендовані виконавці, зокрема атакувальний хавбек Педрінью. Поза тренувальним процесом наразі задіяні на Євро-2024 гравці.

Новий сезон "гірники" розпочнуть поєдинком стартового туру Прем'єр-ліги проти полтавської "Ворскли". Базова дата зустрічі – 3 серпня.

До слова, раніше "Шахтар" презентував три комплекти форми на новий сезон.

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