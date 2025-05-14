"Шахтар" – "Динамо": де дивитися фінал Кубка України безкоштовно

Команди вийдуть на поле Центрального стадіону Житомира 14 травня, а стартовий свисток прозвучить – о 18:30.

Класичне йде на третю сотню

Це буде вже 201-ше "класико" в історії протистояння двох українських грандів (враховуючи часи СРСР). Рахунок поки на користь киян: 80 перемог, 61 – у "Шахтаря", ще 59 матчів завершилися внічию.

У Кубку України на різних стадіях команди зустрічалися 16 разів: 5 протистоянь в основний та додатковий час на свою користь завершило "Динамо", 9 – "Шахтар". Двічі долю матчів вирішувала серія пенальті – по одній перемозі в кожної команди. У фіналах Кубка України рівність: 5 перемог у кожного.

Цього разу букмекери дещо більше вірять у "Шахтар". На перемогу донеччан у основний час коефіцієнт – 2,24, на нічию – 3,40, на звитягу "Динамо" – 3,20.

Де дивитися матч

Пряма трансляція фіналу буде доступна безкоштовно на YouTube-каналі УПЛ ТБ. А також телеканалі MEGOGO Спорт, що доступний у цифровому ефірі (Т2).