"Шахтар" за день переміг ЦСКА та команду колишнього тренера

Контрольні матчі

"Шахтар" – ЦСКА Софія – 1:0

Гол: Цуканов, 75

"Шахтар" – "Лудогорець" – 4:0

Голи: Марлон, 17, Кевін, 27, Егіналдо, 64, Педріньйо, 88

У заключний день турецького збору "гірники" провели два спаринги проти болгарських команд. Спочатку о 12:00 за Києвом вийшли на поле проти софійського ЦСКА.

У цьому матчі Маріно Пушіч надав можливість проявити себе футболістам, які нечасто грають в офіційних матчах. "Гірники" розпочали у такому складі: Фесюн – Дрозд, Грам, Фаріна, Педро Енріке – Степаненко, Бондаренко, Глущенко, Невертон – Сікан, Траоре.

Після перерви на полі з'явилися Швед, Назарина та Цуканов. Саме останній, 18-річний півзахисник, став автором єдиного голу в цій зустрічі. На 75-й хвилині він холоднокровно переправив м'яч у ворота після флангової передачі Шведа.

Загалом матч не відрізнявся особливою змістовністю, особливо до перерви. В другому таймі гру "гірників" пожвавив вихід Шведа. Відзначимо й голкіпера Фесюна, який відстояв на нуль. Перемога над ЦСКА стала першою для "Шахтаря" в 2025 році.

А через дві години після завершення першого матчу "гірники" вийшли на другий спаринг з іншою болгарською командою – "Лудогорцем". Цей колектив тренує колишній наставник донеччан – хорватський фахівець Ігор Йовічевіч.

Цього разу стартовий склад чемпіонів України мав більш звичний вигляд: Різник – Азаров, Матвієнко, Бондар, Тобіас – Марлон, Кевін, Судаков, Криськів, Педріньйо – Егіналдо.

Гра проходила повністю під контролем українського клубу і ще до перерви м'яч двічі побував у воротах чемпіонів Болгарії. Спочатку відзначився Марлон, який довів до логічного завершення розіграш кутового. А потім Кевін відзначився після комбінації за участю Судакова та Педріньйо.

У середині другого тайму Кевін та Егіналдо скористались помилкою воротаря "Лудогорця". Той далеко вийшов з воріт. Кевін обіграв голкіпера та віддав Егіналдо вже на порожні ворота. А під завісу Педріньйо забив четвертий м'яч "гірників".

"Шахтар" у січні: що відомо

Чемпіони України провели у Туреччині три спаринги. Спочатку зіграли внічию із загребським "Динамо" (2:2). А потім перемогли в двої матчах з болгарськими суперниками.

Вже за тиждень "Шахтар" гратиме в Лізі чемпіонів. 22 січня команда проведе номінально домашній матч зі французьким "Брестом". А 29-го січня – закінчить основний раунд гостьовим поєдинком з дортмундською "Боруссією".

Після 6-ти турів ЛЧ "гірники" набрали 4 очки та посідають у таблиці 27-му сходинку. Українська команда має дуже невеликі шанси на продовження боротьби в плей-офф.