"Буде грати". Лунін вийде в основі "Реала" після ганьби Куртуа

Наставник мадридського "Реала" Карло Анчелотті розповів, хто з воротарів команди гратиме в основі у наступному матчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AS .

Вже 16 січня "вершкові" зіграють в 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти "Сельти" з Віго. На прес-конференції перед грою в Анчелотті запитали, хто з воротарів команди вийде в основі.

"Буде грати Лунін", – лаконічно відповів італійський фахівець.

Таким чином, український голкіпер проведе за "Реал" другий кубковий матч поспіль. 6 січня, в поєдинку 1/16 фіналу він зіграв на нуль проти "Депортіво Мінера" з четвертого дивізіону. Мадридці розгромно перемогли в тій зустрічі – 5:0.

Загалом на рахунку українця в поточному сезоні 6 матчів у національному чемпіонаті, Лізі чемпіонів та Кубку Іспанії. У них він пропустив 8 голів та тричі зберіг свої ворота "сухими". Крім того, Лунін відзначився гольовим асистом.

Зазначимо, що конкурент вітчизняного голкіпера – бельгієць Тібо Куртуа пропустив п'ять голів у останньому матчі "Реала". У фіналі Суперкубка Іспанії "вершкові" поступились у принциповому протистоянні "Барселоні" (2:5) та не змогли здобути перший трофей у сезоні.

Матч із "Сельтою", яка в Ла Лізі йде 12-ю, мадридці проведуть 16 січня на рідному стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Початок – о 22:30 за київським часом.