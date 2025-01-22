"Шахтер" - "Брест". Кто победит и почему: прогноз на матч Лиги чемпионов

Поединок "Шахтер" - "Брест" состоится 22 января в немецком Гельзенкирхене. Игру примет "Фельтинс-Арена". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Для подопечных Марино Пушича это будет первый официальный поединок в 2025 году. Команда пока проводила только контрольные встречи на сборах в Турции. "Горняки" сыграли три спарринга: сначала разошлись миром с загребским "Динамо" (2:2), а затем в течение одного дня победили болгарские ЦСКА (1:0) и "Лудогорец" (4:0).

"Брест" в минувшие выходные сыграл очередной матч в рамках французской Лиги 1. В гостевой встрече команда одолела "Ренн" (2:1). После 18-ти туров подопечные Эрика Руа с 25-ю очками занимают в таблице 9-ю строчку. В текущем сезоне "Брест" в национальном чемпионате выиграл 8 матчей, проиграл в 9-ти, а еще одна встреча завершилась вничью.

Значительно лучше дела у команды в основном этапе Лиги чемпионов. Здесь из шести поединков "Брест" выиграл четыре, по одному разу сыграл вничью и уступил. Французы, которые в таблице идут девятыми, уже обеспечили себе место в плей-офф. Но имеют большие шансы выйти напрямую в 1/8 финала.

Зато "Шахтер" балансирует на грани вылета из турнира. Сейчас чемпионы Украины занимают 28-ю строчку в таблице. Для продолжения борьбы "горнякам" необходимы победы в двух оставшихся поединках: против "Бреста" и дортмундской "Боруссии" (29 января).

Текущий сезон - дебютный для "Бреста" в еврокубках и встреча с "Шахтером" станет для него первым знакомством с украинским футболом.

А вот "Шахтер" с представителями Лиги 1 поиграл достаточно. "Брест" будет уже восьмым соперником. Ранее пути "горняков" пересекались с такими командами, как "Лилль", "Марсель", "Монако", "Нанси", "Ренн", "Тулуза" и ПСЖ. Всего донецкий клуб сыграл против французов 19 поединков. В 9-ти победил, в 6-ти уступил, еще 4 встречи завершились миром. Счет мячей - 26:23 в пользу представителя Украины.

Прогнозы букмекеров

В предстоящем противостоянии букмекеры расценивают шансы соперников как равные. Так контора William Hill ставки на победу "Шахтера" принимает с коэффициентом 2,60, на ничью - 3,30, на выигрыш французов - 2,60.

А вот украинцы из Favbet меньше верят в отечественную команду. Они хоть и минимальное, но преимущество отдают "Бресту". Коэффициент на победу французского клуба составляет 2,63 балла. На успех "Шахтера" дают 2,72. Цена ничьей - 3,45.

Прогноз РБК-Украина

Против "Шахтера" - отсутствие возможности играть на домашней арене (по крайней мере в Украине) и то, что команда не проводила официальных матчей. За - мотивация и отсутствие логистических проблем.

Мы уже увидели на примере "Динамо", что когда не надо добираться до места проведения встречи в течение двух дней, команда выглядит гораздо свежее. Сейчас "горняки" комфортно перелетели из Турции в Германию, и, будем надеяться, отсутствие усталости скажется на их выступлении.

"Брест" великолепно выглядит в дебютном розыгрыше ЛЧ. Но у французов в шести матчах были только два топ-соперника. С немецким "Байером" они дома сыграли вничью (1:1), а испанской "Барселоне" на выезде уступили по всем статьям (0:3). Остальные - австрийские "Штурм" и "Зальцбург", чешская "Спарта" и нидерландский ПСВ - все же не те соперники, победы над которыми являются чем-то сверхъестественным.

Поэтому, в принципе, "Брест" и "Шахтер" - команды примерно равного класса. Победить французов "горнякам" вполне по силам. В любом случае легкой эта игра для обоих соперников не будет.