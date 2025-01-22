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"Шахтар" - "Брест": де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів

Гельзенкірхен, Середа 22 січня 2025 16:17
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"Шахтар" - "Брест": де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів Фото: "Шахтар" починає 2025 рік поєдинком на найвищому рівні (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Донецький "Шахтар" зустрінеться з французьким "Брестом" у рамках 7-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Шахтар" - "Брест" відбудеться 22 січня в німецькому Гельзенкірхені. Гру прийме "Фельтінс-Арена". Старт призначено на 19:45 за київським часом.

Поєдинок транслюватиме офіційний мовник єврокубків УЄФА медіасервіс MEGOGO за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Гру коментуватимуть Віталій Кравченко та Сергій Лук'яненко.

За годину до стартового свистка розпочнеться передматчева студія, яка продовжиться в перерві та після гри. Ведучими будуть Олександра Кучеренко та Вадим Шевякін, а їхніми гостями - ексгравець збірної України Олександр Головко та комік і футбольний блогер Олег Маслюк.

"Шахтар" у Лізі чемпіонів-2024/25

Підопічні Марино Пушича розпочали турнір із нічиєї проти італійської "Болоньї" (0:0). У дебюті того матчу Судаков не реалізував пенальті.

Далі "гірники" зазнали двох поразок. Номінально домашню зустріч "Шахтар" розгромно програв "Аталанті" з Бергамо (0:3). Натомість від лондонського "Арсеналу" на виїзді пропустив лише один м'яч.

Першу перемогу "Шахтар" відсвяткував у 4-му турі. "Гірники" у вольовому стилі здолали швейцарський "Янг Бойз" (2:1). У складі чемпіона України голами відзначилися Зубков і Судаков.

У 5-му турі донецькі футболісти були близькі й до другого успіху. Після першого тайму з нідерландським ПСВ вони завдяки голам Сікана та Зубкова вели в рахунку (2:0). Однак не зуміли втримати навіть нічию, пропустивши три м'ячі на 87-й, 90-й і 90+6-й хвилинах.

Відкрили рахунок "гірники" і в поєдинку проти мюнхенської "Баварії" у 6-му турі. Уже на 5-й хвилині матчу відзначився Кевін. Але потім чемпіон України пропустив п'ять голів поспіль.

За два тури до завершення лігового етапу "Шахтар", маючи в активі 4 пункти, посідає в загальній турнірній таблиці 27-му сходинку. Сьогоднішній суперник "Брест" - із 13-ма балами йде 9-м.

Раніше підготували прогноз на поєдинок "Шахтар" - "Брест" у Лізі чемпіонів.

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