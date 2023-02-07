"Шахтар" близький до підписання воротаря: новачок пройшов медогляд

24-річний воротар повинен стати черговим зимовим новачком "гірників". Він нібито вже пройшов медогляд перед переходом.

Трансфер Різника мають закрити 7-8 лютого. Сума відступних за вихованця "Ворскли", який проводить четвертий сезон на професіональному рівні, вже узгоджена. Орієнтовна вартість переходу – 3 млн євро.

Дмитро Різник виховувався у структурі полтавців із 12-річного віку. Він дебютував у першій команді восени 2019 року. З тих пір кіпер провів 80 матчів у всіх турнірах, 24 із них – "сухі". У лавах збірної України зіграв 2 поєдинки.

Раніше "Шахтар" запросив до команди трьох новачків – оборонців Гочолейшвілі та Ракицького, а також форварда Келсі. Дует останніх потрапив до заявки "гірників" на плей-офф Ліги Європи. Там вітчизняний гранд зустрінеться з "Ренном".