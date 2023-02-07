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"Шахтар" близький до підписання воротаря: новачок пройшов медогляд

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Київ, Вівторок 07 лютого 2023 20:00
"Шахтар" близький до підписання воротаря: новачок пройшов медогляд Фото: Дмитро Різник (ліворуч) за крок від "Шахтаря" (facebook.com/fcvorskla)
Автор: Антон Федорців

Голкіпер збірної України Дмитро Різник незабаром змінить полтавську "Ворсклу" на донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке".

24-річний воротар повинен стати черговим зимовим новачком "гірників". Він нібито вже пройшов медогляд перед переходом.

Трансфер Різника мають закрити 7-8 лютого. Сума відступних за вихованця "Ворскли", який проводить четвертий сезон на професіональному рівні, вже узгоджена. Орієнтовна вартість переходу – 3 млн євро.

Дмитро Різник виховувався у структурі полтавців із 12-річного віку. Він дебютував у першій команді восени 2019 року. З тих пір кіпер провів 80 матчів у всіх турнірах, 24 із них – "сухі". У лавах збірної України зіграв 2 поєдинки.

Раніше "Шахтар" запросив до команди трьох новачків – оборонців Гочолейшвілі та Ракицького, а також форварда Келсі. Дует останніх потрапив до заявки "гірників" на плей-офф Ліги Європи. Там вітчизняний гранд зустрінеться з "Ренном".

До слова, раніше підбили підсумки зимового трансферного вікна 2023 року в Європі.

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