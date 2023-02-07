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"Шахтер" близок к подписанию вратаря: новичок прошел медосмотр

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Киев, Вторник 07 февраля 2023 20:00
"Шахтер" близок к подписанию вратаря: новичок прошел медосмотр Фото: Дмитрий Ризнык (слева) в шаге от "Шахтера" (facebook.com/fcvorskla)
Автор: Антон Федорцив

Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык вскоре сменит полтавскую "Ворсклу" на донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке".

24-летний вратарь должен стать очередным зимним новичком "горняков". Он якобы уже прошел медосмотр перед переходом.

Трансфер Ризныка должны закрыть 7-8 февраля. Сумма отступных за питомца "Ворсклы", который проводит четвертый сезон на профессиональном уровне, уже согласована. Примерная стоимость перехода – 3 млн евро.

Дмитрий Ризнык воспитывался в структуре полтавчан с 12-летнего возраста. Он дебютировал в первой команде осенью 2019 года. С тех пор кипер провел 80 матчей во всех турнирах, 24 из них – "сухие". В рядах сборной Украины сыграл 2 поединка.

Ранее "Шахтер" пригласил в команду трех новичков – защитников Гочолейшвили и Ракицкого, а также форварда Келси. Дуэт последних попал в заявку "горняков" на плей-офф Лиги Европы. Там отечественный гранд встретится с "Ренном".

К слову, ранее подвели итоги зимнего трансферного окна 2023 года в Европе.

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