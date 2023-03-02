"Шахтар" у березні: повний розклад матчів українського гранда

Перший місяць весни буде доволі насиченим для "гірників". Підопічні Ігора Йовічевіча зіграють 5 офіційних поєдинків у перші три тижні березня.

Розпочнеться місяць для "Шахтаря" матчем української Прем'єр-ліги проти харківського "Металіста 1925" (5 березня). Наступного ж тижня на донеччан чекатимуть два поєдинки – перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти роттердамського "Фейєнорда" (9 березня) та протистояння з криворізьким "Кривбасом" у чемпіонаті (12 березня).

Далі "гірники" полетять у Нідерланди на матч-відповідь другого за рангом єврокубка (16 березня). Натомість 19 березня донеччани зустрінуться зі львівським "Рухом" у рамках УПЛ. Потім клубні змагання візьмуть паузу на матчі збірних.

Повний перелік матчів "Шахтаря" в березні:

"Металіст 1925" – "Шахтар", 5 березня

"Шахтар" – "Фейєнорд", 9 березня

"Кривбас" – "Шахтар", 12 березня

"Фейєнорд" – "Шахтар", 16 березня

"Шахтар" – "Рух", 19 березня

Напередодні "Шахтар" оформив перехід хавбека Тоірова з чемпіонату Казахстану. 18-річний хавбек коштував "гірникам" орієнтовно 300 тисяч євро. З вітчизняним грандом таджик підписав 5-річний контракт.