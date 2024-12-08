"Шахтар" – "Баварія": матч судитиме скандальний турок, у бригаді – рефері, якого проігнорували українці

"Шахтар" зіграє з "Баварією" у вівторок, 10 грудня. Зустріч прийме "Арена Ауф Шальке" у німецькому Гельзенкірхені. Старт матчу призначений на 22:00 за київським часом.

Головним суддею поєдинку буде Халіл Умут Мелер, йому допомагатимуть лайнсмени Керем Ерсой та Шеркан Олгюнкан. Четвертим арбітром став Арда Кардешлер. За систему VAR відповідатиме швейцарець Федаї Сан.

Мелер вчетверте обслуговуватиме матч української команди в єврокубках. Але раніше він працював лише не поєдинках "Динамо", причому одного разу – саме з "Баварією".

У 2019 році турецький суддя був головним на грі киян із данським "Копенгагеном" (1:1) у Лізі Європи. У 2021-му обслуговував поєдинок з "Баварією" (1:2) у Лізі чемпіонів. Третє побачення було в поточному сезоні – Мелер судив киян у матчі-відповіді плей-офф раунду кваліфікації ЛЧ з австрійським "Зальцбургом" (1:1)..

Скандали з турецькими арбітрами

Головний рефері майбутнього поєдинку відомий тим, що наприкінці 2023 року став учасником дикої історії в матчі чемпіонату Туреччини між "Анкарагюджю" та "Різеспором".

По завершенні поєдинку президент "Анкарагюджю" Фарук Коджа, який був незадоволений рішеннями судді, вибіг на поле і вдарив того по обличчю. Після цього інциденту чемпіонат Туреччини призупиняли, а президента "Анкарагюджю" довічно відсторонили від футболу.

Зазначимо, що четвертий арбітр матчу "Шахтар" – "Баварія" Арда Кардешлер, працював головним суддею у зустрічі криворізького "Кривбаса" з іспанським "Бетісом" (0:2) у відборі Ліги конференцій-2024/25. Криворіжці вимагали замінити Кардешлера, оскільки він обслуговував товариський поєдинок збірної Росії із Сербією навесні цього року.

УЄФА відмовився задовільнити прохання українського клубу. У відповідь криворіжці проігнорували арбітра – відмовилися перед грою потиснути йому руку.