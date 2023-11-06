"Шахтар" – "Барселона": де дивитися матч Ліги чемпіонів
Донецький "Шахтар" у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 прийме іспанську "Барселону" на німецькій землі.
Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.
Матч "Шахтар" –"Барселона" відбудеться у Гамбурзі 7 листопада. Поєдинок прийме арена "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.
У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.
Матчі єврокубків там доступні в передплатах "Максимальна" та "Спорт". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. За годину до стартового свистка розпочнеться передматчева студія.
Тренерський штаб "Шахтаря" на чолі з Маріно Пушічем узяв до Німеччини 27 футболістів. Усі вони, крім дискваліфікованого Коноплі, претендуватимуть на місце у фінальній заявці на поєдинок. Перший матч "гірники" програли з рахунком 1:2 з голом Судакова.
До слова, раніше "Динамо" програло Класичне "Шахтарю" в останньому матчі Луческу.
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