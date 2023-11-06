ua en ru
Пн, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Шахтер" – "Барселона": где смотреть матч Лиги чемпионов

Гамбург, Понедельник 06 ноября 2023 12:25
UA EN RU
"Шахтер" – "Барселона": где смотреть матч Лиги чемпионов Фото: Первое свидание команд завершилось триумфом "Барсы" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 примет испанскую "Барселону" на немецкой земле.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Шахтер" – "Барселона" состоится в Гамбурге 7 ноября. Поединок примет арена "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будут показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписках "Максимальная" и "Спорт". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. За час до стартового свистка начнется предматчевая студия.

Тренерский штаб "Шахтера" во главе с Марино Пушичем взял в Германию 27 футболистов. Все они, кроме дисквалифицированного Конопли, будут претендовать на место в финальной заявке на поединок. Первый матч "горняки" проиграли со счетом 1:2 с голом Судакова.

К слову, ранее "Динамо" проиграло Классическое "Шахтеру" в последнем матче Луческу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Барселона Шахтер Лига Чемпионов
NEWS
РФ ночью запустила по Украине четыре вида ракет и "Шахеды": как ПВО отразила удар с юга
РФ ночью запустила по Украине четыре вида ракет и "Шахеды": как ПВО отразила удар с юга
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше