"Шахтер" – "Барселона": где смотреть матч Лиги чемпионов
Донецкий "Шахтер" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 примет испанскую "Барселону" на немецкой земле.
Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.
Матч "Шахтер" – "Барселона" состоится в Гамбурге 7 ноября. Поединок примет арена "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.
В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будут показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.
Матчи еврокубков там доступны в подписках "Максимальная" и "Спорт". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. За час до стартового свистка начнется предматчевая студия.
Тренерский штаб "Шахтера" во главе с Марино Пушичем взял в Германию 27 футболистов. Все они, кроме дисквалифицированного Конопли, будут претендовать на место в финальной заявке на поединок. Первый матч "горняки" проиграли со счетом 1:2 с голом Судакова.
К слову, ранее "Динамо" проиграло Классическое "Шахтеру" в последнем матче Луческу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.