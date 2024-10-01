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"Шахтар" – "Аталанта": Гасперіні обрав заявку на матч Ліги чемпіонів

Бергамо, Вівторок 01 жовтня 2024 16:48
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"Шахтар" – "Аталанта": Гасперіні обрав заявку на матч Ліги чемпіонів
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб "Аталанти" з італійського Бергамо на чолі з Джан П'єро Гасперіні визначився з переліком виконавців, які поїдуть на поєдинок основного раунду Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X клубу.

Матч "Шахтар" – "Аталанта" відбудеться в німецькому Гельзенкірхені 2 жовтня. Поєдинок прийме "Фельтінс-Арена". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Гасперіні взяв до Німеччини 23-х виконавців. Поза списком опинилася низка травмованих футболістів. Зокрема, "Богині" не допоможуть оборонці Ісак Гін, Рафаель Толої, Маттео Руджері, півзахисник Марко Брешіаніні. Давно в лазареті центрбек Джорджо Скальвіні та форвард Джанлука Скамакка.

Із літніх новачків команди в заявці знайшлися місця для резервного кіпера Руя Патрісіу, оборонців Рауля Белланови та Бена Годфрі, півзахисника Ніколо Дзаньйоло та нападника Марко Ретегі та інших. Найімовірніше, Гасперіні піде на ротацію складу в порівнянні з поєдинком Серії A проти "Болоньї" (1:1).

Раніше "Шахтар" прилетів до Німеччини на очний матч проти "Богині". Керманич "гірників" Маріно Пушіч розраховує на 27 виконавців. Головна втрата команди – форвард Данило Сікан (3 м'ячі в сезоні 2024/25).

&quot;Шахтар&quot; – &quot;Аталанта&quot;: Гасперіні обрав заявку на матч Ліги чемпіонів

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Аталанти" перед Лігою чемпіонів.

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