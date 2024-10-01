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"Шахтер" – "Аталанта": Гасперини выбрал заявку на матч Лиги чемпионов

Бергамо, Вторник 01 октября 2024 16:48
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"Шахтер" – "Аталанта": Гасперини выбрал заявку на матч Лиги чемпионов
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб "Аталанты" из итальянского Бергамо во главе с Джан Пьеро Гасперини определился с перечнем исполнителей, которые поедут на поединок основного раунда Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X клуба.

Матч "Шахтер" – "Аталанта" состоится в немецком Гельзенкирхене 2 октября. Поединок примет "Фельтинс-Арена". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Гасперини взял в Германию 23 исполнителя. Вне списка оказался ряд травмированных футболистов. В частности, "Богине" не помогут защитники Исак Гин, Рафаэль Толои, Маттео Руджери, полузащитник Марко Брешианини. Давно в лазарете центрбек Джорджо Скальвини и форвард Джанлука Скамакка.

Из летних новичков команды в заявке нашлись места для резервного кипера Руя Патрисиу, защитников Рауля Беллановой и Бена Годфри, полузащитника Николо Дзаньоло и нападающего Марко Ретеги и других. Скорее всего, Гасперини пойдет на ротацию состава по сравнению с поединком Серии A против "Болоньи" (1:1).

Ранее "Шахтер" прилетел в Германию на очный матч против "Богини". Наставник "горняков" Марино Пушич рассчитывает на 27 исполнителей. Главная потеря команды – форвард Даниил Сикан (3 мяча в сезоне 2024/25).

&quot;Шахтер&quot; – &quot;Аталанта&quot;: Гасперини выбрал заявку на матч Лиги чемпионов

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Аталанты" перед Лигой чемпионов.

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