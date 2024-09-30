"Шахтер" – "Аталанта": фартовый рефери будет судить матч Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначит бригаду арбитров из Португалии на матч основного раунда Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и "Аталантой" из итальянского Бергамо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Матч "Шахтер" – "Аталанта" состоится в немецком Гельзенкирхене 2 октября. Поединок примет "Фельтинс-Арена". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Юрист из Браги Жуан Пиньейру будет главным судьей поединка. Арбитр ФИФА с восьмилетним стажем 5 раз пересекался с украинскими командами и зафиксировал победы сборной Украины и отечественной молодежки, а также разгром "Шахтером" немецкого РБ "Лейпциг" (4:1) на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23.

Лайнсменами будут соотечественники Пиньейру – Бруно Жезуш и Лусиано Майя. Четвертым арбитром стал португалец Жуан Гонсалвеш. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будет работать Тьягу Мартинш и немецкий судья Бастиан Данкерт.

"Шахтер" в сезоне 2024/25

Команда Марино Пушича неубедительно стартовала в Премьер-лиге. В настоящее время "горняки" имеют в активе 13 очков после восьми туров.

"Шахтер" начал чемпионат с разгрома полтавской "Ворсклы" (5:0). Впрочем, затем проиграл житомирскому "Полесью" (0:1), а после минимальной победы над киевским "Левым Берегом" уступил "Александрии" (3:4). Матч 5-го тура против "Кривбасса" из Кривого Рога "горняки" не доиграли из-за длительной воздушной тревоги, а в следующем разгромили львовские "Карпаты" (5:2).

После нулевой ничьей с итальянской "Болоньей" в Лиге чемпионов "Шахтер" разбил киевскую "Оболонь" (4:0) в чемпионате Украины. Однако в 8-м туре подопечные Пушича разошлись миром с ровненским "Вересом" (1:1).