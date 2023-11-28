"Шахтар" – "Антверпен": кадри та слова перед матчем Ліги чемпіонів

"Шахтар" – "Антверпен"

28 листопада, 19:45, Гамбург, "Фолькспаркштадіон", трансляція на MEGOGO та Volia TV

Чемпіони України та Бельгії підійшли до другого очного протистояння з різними турнірними очікуваннями. Якщо "червоні" з Фландрії зберегли математичні шанси на продовження боротьби в Лізі Європи, то "гірники" всерйоз претендують на плей-офф. Для підтвердження намірів "Шахтар" зобов'язаний перемагати.

Та здолати "Антверпен" буде непросто. Справа не лише в силі суперника. Імпульс від призначення Маріно Пушіча головним тренером поступово згас, а натомість настали важкі трудові будні. Після перемог у Кубку України ("Вікторія"), Класичному з "Динамо" та в Лізі чемпіонів ("Барселона") настало важке похмілля.

До міжнародної паузи вітчизняний гранд отримав гучного ляпаса від "Дніпра-1" у чемпіонаті України. Після ж неї "Шахтар" так і не зміг підібрати ключі до воріт "Полісся" (0:0). Тим часом "Антверпен" здобув розгромну перемогу над "Стандардом" (6:0) та розійшовся миром зі "Сент-Трюйденом" у Лізі Жупіле. Та Ліга чемпіонів – зовсім інший турнір.

"Для мене це все – частина гри. Більш важливим є те, як саме ми грали. А ми дуже добре грали, особливо в останній зустрічі, створили багато гольових моментів. Інколи трохи бракувало удачі, аби вчасно реалізувати один з моментів, змінити перебіг гри й перемогти. Я не вдоволений результатом, але сподобалася саме наша гра і те, що ми змогли показати", – прокоментував невдачі Пушіч.

Дискваліфіковані: Еккеленкамп ("Антверпен")

Травмовані: Конопля, Чигринський, Назарина, Швед – Енгельс, Кейта, Ондрейка, Валенсія

Під питанням: Бондаренко – Верхулст

Орієнтовні склади на матч "Шахтар" – "Антверпен"

"Шахтар": Різник – Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Азарові – Степаненко – Зубков, Судаков, Криськів, Невертон – Сікан

"Антверпен": Бюте – Де Лат, Алдервейрелд, Кулібалі, Вейндал – Юсуф, Вермерен – Муя, Еджуке, Баліквіша – Янссен

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:0

Важливість перемоги та ціна помилки змусять обидві команди грати обережно. Чекати на гольову феєрію на кшталт першого побачення "Шахтаря" та "Антверпена" з п'ятьма голами на двох не доводиться. Найімовірніше, матч триватиме до першого забитого м'яча. Шанси "гірників" дотиснути суперника виглядають привабливішими.