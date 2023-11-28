"Шахтер" – "Антверпен": кадры и слова перед матчем Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" встретится с бельгийским "Антверпеном" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24.
Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.
28 ноября, 19:45, Гамбург, "Фолькспаркштадион", трансляция на MEGOGO и Volia TV
Чемпионы Украины и Бельгии подошли ко второму очному противостоянию с разными турнирными ожиданиями. Если "красные" из Фландрии сохранили математические шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы, то "горняки" всерьез претендуют на плей-офф. Для подтверждения намерений "Шахтер" обязан побеждать.
Но одолеть "Антверпен" будет непросто. Дело не только в силе соперника. Импульс от назначения Марино Пушича главным тренером постепенно угас, а взамен пришли тяжелые трудовые будни. После побед в Кубке Украины ("Виктория"), Классическом с "Динамо" и в Лиге чемпионов ("Барселона") наступило тяжелое похмелье.
До международной паузы отечественный гранд получил громкую оплеуху от "Днепра-1" в чемпионате Украины. После нее "Шахтер" так и не смог подобрать ключи к воротам "Полесья" (0:0). Тем временем "Антверпен" одержал разгромную победу над "Стандардом" (6:0) и разошелся миром с "Сент-Трюйденом" в Лиге Жупиле. Но Лига чемпионов – совсем другой турнир.
"Для меня это все – часть игры. Более важно то, как именно мы играли. А мы очень хорошо играли, особенно в последней встрече, создали много голевых моментов. Иногда немного не хватало удачи, чтобы вовремя реализовать один из моментов, изменить течение игры и победить. Я не удовлетворен результатом, но понравилась именно наша игра и то, что мы смогли показать", – прокомментировал неудачи Пушич.
Дисквалифицированы: Эккеленкамп ("Антверпен")
Травмированные: Конопля, Чигринский, Назарина, Швед – Энгельс, Кейта, Ондрейка, Валенсия
Под вопросом: Бондаренко – Верхулст
"Шахтер": Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Азарови – Степаненко – Зубков, Судаков, Крыськив, Невертон – Сикан
"Антверпен": Бюте – Де Лат, Алдервейрелд, Кулибали, Вейндал – Юсуф, Вермерен – Муя, Эджуке, Баликвиша – Янссен
Важность победы и цена ошибки вынудят обе команды играть осторожно. Ждать голевой феерии вроде первого свидания "Шахтера" и "Антверпена" с пятью голами на двоих не приходится. Скорее всего, матч продлится до первого забитого мяча. Шансы "горняков" дожать соперника выглядят более привлекательными.
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