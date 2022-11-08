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"Шахтар" Ахметова передає 100 тисяч доларів на стадіон в Ірпені

Фото: "Шахтар" Ахметова надає 100 000 доларів на стадіон в Ірпені (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Футбольний клуб "Шахтар" долучився до збору, який оголосив Андрій Шевченко, і передав 100 000 доларів задля відновлення розбитого ворожими обстрілами стадіону в Ірпені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу клуба.

"ФК "Шахтар" підтримує ініціативу фандрейзингової платформи United24 та її амбасадора Андрія Шевченка зі збору коштів на відбудову стадіону "Чемпіон" в Ірпені. Його було суттєво пошкоджено російськими снарядами у березні 2022 року", - говориться в повідомлені.

Український клуб також звернувся о європейських топ-клубів з пропозицією приєднатись до ініціативи Шевченка.

Нагадаємо, раніше гендиректор клубу Сергій Палкін виступив з вимогою ФІФА не допустити збірну Ірану до чемпіонату Світу в Катарі.

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ШахтарськИрпень