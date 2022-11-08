RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" Ахметова дает 100 тисяч долларов на стадион в Ирпене

Фото: "Шахтер" Ахметова дает 100 000 долларов на стадион в Ирпене (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Футбольный клуб "Шахтер" присоединился к сбору, который объявил Андрей Шевченко, и передал 100 000 долларов для возобновления разбитого вражескими обстрелами стадиона в Ирпене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу клуба.

"ФК "Шахтер" поддерживает инициативу фандрейзинговой платформы United24 и ее посла Андрея Шевченко по сбору средств на восстановление стадиона "Чемпион" в Ирпене. Он был существенно поврежден российскими снарядами в марте 2022 года", - говорится в сообщении.

Украинский клуб также обратился к европейским топ-клубам с предложением присоединиться к инициативе Шевченко.

Напомним, ранее гендиректор клуба Сергей Палкин выступил с требованием ФИФА не допустить сборную Ирана к чемпионату Мира в Катаре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШахтерскИрпень