"Шахтер" Ахметова дает 100 тисяч долларов на стадион в Ирпене

Футбольный клуб "Шахтер" присоединился к сбору, который объявил Андрей Шевченко, и передал 100 000 долларов для возобновления разбитого вражескими обстрелами стадиона в Ирпене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу клуба.

"ФК "Шахтер" поддерживает инициативу фандрейзинговой платформы United24 и ее посла Андрея Шевченко по сбору средств на восстановление стадиона "Чемпион" в Ирпене. Он был существенно поврежден российскими снарядами в марте 2022 года", - говорится в сообщении.

Украинский клуб также обратился к европейским топ-клубам с предложением присоединиться к инициативе Шевченко.

Напомним, ранее гендиректор клуба Сергей Палкин выступил с требованием ФИФА не допустить сборную Ирана к чемпионату Мира в Катаре.