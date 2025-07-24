Шахрайство на мільйон: Гусакову заочно повідомили про підозру

Назарій Гусаков збирав пожертви на лікування СМА, незважаючи на те, що ліки йому надавали безкоштовно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України в Telegram.
У поліції зазначили, що Гусакова офіційно безоплатно забезпечували препаратом для лікування спинної м'язової атрофії в рамках міської програми. Незважаючи на це, він продовжував збирати гроші на придбання цього ж препарату.
При цьому фігурант для зборів використовував підтримку публічних осіб і розміщував заклики в соцмережах.
"У результаті таких дій протягом 2023-2024 років він заволодів коштами громадян на загальну суму понад 1,3 мільйона гривень", - додали правоохоронці.
З цієї причини йому оголосили про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Наразі фігурант перебуває за кордоном.
Назарій Гусаков - 31-річний львів'янин, який хворіє на спінальну м'язову атрофію (СМА). Він довго збирав гроші на дороге лікування, активно розповідав про себе в соцмережах і отримував підтримку від відомих людей. Але з літа 2024 року почав отримувати потрібні ліки безоплатно - їх надавали в межах міської програми.
Попри це, він продовжував збирати гроші на той самий препарат. Це викликало підозри - мер Львова і журналісти звернули увагу, що збори не припинилися.
Раніше джерела РБК-Україна повідомили, що Гусаков міг отримувати гроші через "дропи". Пізніше їх виводили через казино, щоб обійти системи фінансового контролю.
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