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Мошенничество на миллион: Гусакову заочно сообщили о подозрении

Фото: Назарий Гусаков (facebook.com/nazarirazan)
Автор: Иван Носальский

Назарий Гусаков собирал пожертвования на лечение СМА, несмотря на то, что лекарства ему предоставляли бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины в Telegram.

В полиции отметили, что Гусакова официально бесплатно обеспечивали препаратом для лечения спинной мышечной атрофии в рамках городской программы. Несмотря на это, он продолжал собирать деньги на приобретение этого же препарата. 

При этом фигурант для сборов использовал поддержку публичных лиц и размещал призывы в соцсетях. 

"В результате таких действий на протяжении 2023-2024 годов он завладел средствами граждан на общую сумму более 1,3 миллиона гривен", - добавили правоохранители. 

По этой причине ему объявили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Сейчас фигурант находится за границей. 

Скандал с Гусаковым

Назарий Гусаков - 31-летний львовянин, который болеет спинальной мышечной атрофией (СМА). Он долго собирал деньги на дорогое лечение, активно рассказывал о себе в соцсетях и получал поддержку от известных людей. Но с лета 2024 года начал получать нужное лекарство бесплатно - его предоставляли в рамках городской программы.

Несмотря на это, он продолжал собирать деньги на тот же препарат. Это вызвало подозрения - мэр Львова и журналисты обратили внимание, что сборы не прекратились.

Ранее источники РБК-Украина сообщили, что Гусаков мог получать деньги через "дропы". Позже их выводили через казино, чтобы обойти системы финансового контроля.

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Национальная полициясма