Шахраї стали частіше перевипускати SIM-картки без відома власника: як захистити дані

Перевипуск SIM-картки без відома власника став однією з найбільш підступних шахрайських схем, яка може призвести до серйозних фінансових втрат та порушення особистої безпеки. Зловмисники, отримавши контроль над вашим номером, можуть використовувати його для доступу до ваших банківських рахунків, оформлення кредитів або злому електронних акаунтів.

РБК-Україна із посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України розповідає, як захистити свої дані та що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв.

Зловмисники використовують методи соціальної інженерії, фішингові сайти та інші маніпуляції, щоб змусити користувача передати потрібні дані або здійснити певні дії. Окремою тактикою є дзвінки з різних номерів, які шахраї потім використовують для підтвердження перевипуску SIM-картки.

Як убезпечити себе від шахраїв

Правоохоронці радять насамперед бути обережними при спілкуванні з людьми, які представляються операторами мобільного зв'язку. Якщо вам телефонують із проханням надати код підтвердження або особисті дані, не надавайте цієї інформації. Краще одразу завершити розмову та зв’язатися з оператором за офіційним номером.

Окрім того, важливо вжити запобіжних заходів, таких як активація функцій, що дозволяють здійснити перевипуск картки тільки при особистому візиті в магазин мобільного оператора. Це дозволить значно зменшити ризик шахрайських атак. Важливо також мати окремий номер телефону для банківських операцій, який не пов’язаний з вашим основним номером або відкрито доступний у мережі.

Що робити, якщо SIM-картку перевипустили без вашого відома

Якщо ви підозрюєте, що вашу SIM-картку перевипустили без вашого відома, негайно зверніться до оператора та заблокуйте номер. Також не забудьте перевірити доступ до своїх банківських рахунків і змінити паролі до всіх важливих акаунтів. У разі отримання підозрілих повідомлень чи дзвінків від імені ваших знайомих, яких могли підробити шахраї, попередьте їх про можливу небезпеку.

Якщо ж ви стали жертвою шахрайства, необхідно звернутися до правоохоронців і подати заяву про шахрайство до кіберполіції за посиланням.