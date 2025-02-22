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Мошенники стали чаще перевыпускать SIM-карты без ведома владельца: как защитить данные

Суббота 22 февраля 2025 11:05
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Мошенники стали чаще перевыпускать SIM-карты без ведома владельца: как защитить данные Фото: Как защитить данные от мошенников (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Перевыпуск SIM-карты без ведома владельца стал одной из самых коварных мошеннических схем, которая может привести к серьезным финансовым потерям и нарушению личной безопасности. Злоумышленники, получив контроль над вашим номером, могут использовать его для доступа к вашим банковским счетам, оформления кредитов или взлома электронных аккаунтов.

РБК-Украина со ссылкой на Департамент киберполиции Национальной полиции Украины рассказывает, как защитить свои данные и что делать, если вы стали жертвой мошенников.

Злоумышленники используют методы социальной инженерии, фишинговые сайты и другие манипуляции, чтобы заставить пользователя передать нужные данные или совершить определенные действия. Отдельной тактикой являются звонки с разных номеров, которые мошенники затем используют для подтверждения перевыпуска SIM-карты.

Как обезопасить себя от мошенников

Правоохранители советуют прежде всего быть осторожными при общении с людьми, которые представляются операторами мобильной связи. Если вам звонят с просьбой предоставить код подтверждения или личные данные, не предоставляйте эту информацию. Лучше сразу завершить разговор и связаться с оператором по официальному номеру.

Кроме того, важно принять меры предосторожности, такие как активация функций, позволяющих осуществить перевыпуск карты только при личном визите в магазин мобильного оператора. Это позволит значительно уменьшить риск мошеннических атак. Важно также иметь отдельный номер телефона для банковских операций, который не связан с вашим основным номером или открыто доступен в сети.

Что делать, если SIM-карту перевыпустили без вашего ведома

Если вы подозреваете, что вашу SIM-карту перевыпустили без вашего ведома, немедленно обратитесь к оператору и заблокируйте номер. Также не забудьте проверить доступ к своим банковским счетам и сменить пароли ко всем важным аккаунтам. В случае получения подозрительных сообщений или звонков от имени ваших знакомых, которых могли подделать мошенники, предупредите их о возможной опасности.

Если же вы стали жертвой мошенничества, необходимо обратиться к правоохранителям и подать заявление о мошенничестве в киберполицию по ссылке.

Ранее РБК-Украина писало, как узнать, кто звонит со скрытого номера. В Украине мобильные операторы предлагают услугу определения таких звонков за дополнительную плату. Например, lifecell позволяет активировать услугу "Определитель скрытого номера" за 80 гривен в месяц. Такие услуги также доступны у Киевстар и Vodafone, однако стоимость и условия могут варьироваться.

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